Uma mulher morreu, esta segunda-feira, atropelada por um camião na Rua de Salvador Brandão, em Gulpilhares, Gaia.

Segundo o Jornal de Notícias, a vítima, uma idosa, terá sido atropelada depois de o condutor do veículo pesado não se aperceber da presença da mesma numa via estreita e com pouca visibilidade.

O atropelamento ocorreu no cruzamento entre a Rua de Salvador Brandão e a Rua do Monte.

O óbito foi declarado no local, escreve o Correio da Manhã.