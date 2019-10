Após as alterações no trânsito no centro histórico, a Câmara Municipal de Sintra tentou implementar várias medidas com o intuito de promover o uso de transportes públicos. Para isso, criou parques de estacionamento gratuitos, disponibilizando transportes públicos de ligação à estação de Sintra. No entanto, o resultado não foi o esperado: o parque de estacionamento da Cavaleira, por exemplo, costuma estar completamente vazio.

“Atualmente, o parque de estacionamento da Portela Norte encontra-se quase lotado, mas o parque da Cavaleira é ocupado por algumas autocaravanas, que estão impedidas de circular e estacionar na zona mais antiga da Vila de Sintra. A Câmara Municipal de Sintra irá proceder ao reforço da divulgação de no parque de estacionamento da Cavaleira se poder estacionar gratuitamente e aceder à estação de Sintra em transporte regular gratuito, das 9h00 às 20h00 de sete em sete minutos”, explica fonte oficial da autarquia.

Existem outros fatores que deverão fazer com que este parque passe a ter maior procura: o trânsito na estrada da Pena vai passar a estar vedado a viaturas particulares e o controlo da entrada de carros na vila vai passar a ser mais rígido.

“O condicionamento do acesso de veículos particulares à Pena e a introdução de sistemas de controlo de acessos ao Centro Histórico, a implementar até ao final do corrente ano, contribuirão, de forma decisiva, para a mitigação dos problemas de estacionamento no Centro Histórico”, assegurou ao i o município.