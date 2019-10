A partir do próximo ano letivo, os alunos do 12.º ano poderão ter uma nova disciplina: “História, Culturas e Democracia”.

De acordo com o site da Direção-geral de Educação, a disciplina, que se centra na história contemporânea, irá destinar-se a todos os cursos do ensino secundário com o objetivo de que os alunos interpretem o presente e problematizem temas da História recente.

João Costa, secretário de Estado da Educação disse, citado pela agência Lusa, que a criação desta disciplina surgiu em diálogo com professores de História.

"Esta oferta, que partiu do diálogo que temos mantido com os professores de História, é uma resposta à necessidade de valorização do conhecimento histórico e do património enquanto alicerces da identidade e da democracia. Além disto, estrutura-se de uma forma coerente com as finalidades previstas no Perfil dos Alunos: o desenvolvimento de espírito crítico e capacidade de interpretação da realidade sustentado em conhecimento", afirmou.

De acordo com a nota da DGE, cada aluno deverá assim ter uma consciência histórica do mundo em que vivem para assumirem "uma posição informada, crítica e participativa na construção da sua identidade individual e coletiva, num quadro de referência humanista e democrática".

As aprendizagens essenciais desta nova disciplina, desenvolvidas entre a Associação de Professores de História e a DGE, vão basear-se em quatro grandes temas: "A História faz-se com critério"; "Global e Local ("Glocal") e Consciência Patrimonial"; "Passados Dolorosos na História" e "História e tempo Presente".

"As memórias individuais e coletivas devem ser valorizadas por constituírem contributos importantes para a compreensão de questões socialmente vivas. Assumir as heranças dolorosas pode e deve contribuir para o apaziguamento das relações sociais inerentes a uma cultura democrática", refere a DGE.