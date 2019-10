António Varela desistiu de ser o próximo chairman do Crédito Agrícola, cargo para o qual havia sido proposto em março.

A desistência surgiu depois de o Banco de Portugal ter levantado dúvidas sobre o facto de ser acionista de uma empresa que é parceira do concorrente Banco CTT e também pela demora no processo de aprovação por parte do supervisor para iniciar funções na instituição financeira.

António Varela fazia parte da lista que venceu as eleições para o Crédito Agrícola, liderada por Licínio Pina. Todos os nomes eleitos para os órgãos sociais do banco receberam luz verde do Banco de Portugal, à exceção de Varela.

Recorde-se que,o grupo Crédito Agrícola fechou os primeiros seis meses de 2019 com lucros de 74,4 milhões de euros, um aumento de 15,9% face ao período homólogo. Já a margem financeira da instituição caiu 6,3%.