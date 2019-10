O jogador da Juventus Paulo Dybala marcou, este domingo, um dos golos que deu a vitória por 2-1 à equipa de Turim frente ao Inter de Milão.

No fim do jogo, o jogador argentino estava a falar aos jornalistas na zona de entrevistas, quando foi surpreendido por um beijo do colega de equipa Cristiano Ronaldo.

O momento foi captado pelas câmaras e tornou-se viral nas redes sociais.