Nas legislativas deste domingo foram eleitas mais 14 mulheres do que em 2015. De um total de 230 deputados e deputadas eleitas, 89 são mulheres, enquanto em 2015 apenas 75 representantes eram do sexo feminino.

Aliás, o número de deputadas eleitas pelo PS, o partido vencedor, passou de 27 para 42, ou seja há mais 15 deputadas socialistas que nas eleições anteriores. Já o Bloco de Esquerda elegeu mais quatro mulheres. Também o Livre, que se estreia agora na Assembleia da República, contribui para o crescimento no feminino do hemiciclo, com Joacine Katar Moreira.

No PAN, a festa fez-se no feminino, e André Silva ganhou três companheiras de bancada.

À esquerda, o PCP perdeu deputadas. Contrariamente à tendência, a CDU elegeu menos duas mulheres que em 2015.