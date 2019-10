O casal estava na praia quando de repente a mulher entrou em pré-afogamento, tendo sido vividos momentos de pânico, quando o marido se atirou à água, mas também ficou dentro da água, inanimado, tal como a sua mulher.

Entretanto, um grupo de surfistas começou por socorrer as vítimas, no entanto, quando um e outro chegaram a terra estavam ambos em processo de paragem cardiorrespiratória, tendo os óbitos sido declarados no próprio local pela equipa clínica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

Como os acessos terrestres são muito difíceis, através de um helicóptero da Força Aérea Portuguesa foram retirados os cadáveres e depois transportados para a Casa Mortuária do Hospital de Beja, envolvendo as operações o total de 15 operacionais, apoiados por cinco viaturas, incluindo a Polícia Marítima e os Bombeiros Voluntários de Odemira, para além da Guarda Nacional Republicana, estando já a ser contactadas as autoridades consulares do Reino Unido.