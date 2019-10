O funeral do fundador do CDS, Diogo Freitas do Amaral, realizou-se este sábado no cemitério da Guia, em Cascais, numa cerimónia com honras militares.

Depois de uma missa de Corpo Presente, realizada no Mosteiro dos Jerónimos, o cortejo funébre saiu em direção ao cemitério da Guia. Ao chegar ao cemitério em Cascais, uma guarda de honra recebeu o féretro, acompanhada por salvas de artilharia. Uma marca fúnebre e honras militares foram realizadas durante a despedida a Freitas do Amaral.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve presente na cerimónia e no final, entregou a Bandeira Nacional à víuva, Maria José Salgado Sarmento de Matos, e família de Freitas do Amaral.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros morreu esta quinta-feira aos 78 anos. Recorde-se que Freitas do Amaral estava internado no Hospital da CUF em Cascais, desde meados de setembro, por causa de um cancro nos ossos.