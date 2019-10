O sapador bombeiro do Porto, Joaquim Aires, venceu a terceira edição do Bombeiro de Elite, enquanto a prova feminina foi ganha pela recruta polaca Kasia Jakubek, em Braga.

Joaquim Aires, de 33 anos, natural da freguesia de Cristelo, no concelho de Lousada, do distrito do Porto, baixou em 16 segundos o recorde que pertencia ao mesmo vencedor de 2017 e 2018, Paulo Santos, do Regimento de Sapadores de Lisboa, com o atleta nortenho a percorrer o escadório em cinco minutos e 26 segundos, fixando assim um novo recorde.

Na prova feminina venceu uma jovem em início de carreira, a polaca Kasia Jakubek, com 18 anos, que está ainda em fase de recruta na Companhia OSP de Giedlarowa, na Polónia.

Foram cerca de 800 bombeiros de onze nacionalidades, de 136 corporações de bombeiros profissionais e voluntários, que se associaram a esta iniciativa da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, coordenada por Ricardo Fernandes, dos Bombeiros Sapadores de Braga, que constitui a maior prova da Europa e uma das três maiores de todo o Mundo.

A JC Group foi a principal patrocinadora do Bombeiro de Elite, no âmbito da sua política de apoio às iniciativas da sociedade civil que promovam o desporto entre os cidadãos em espaços privilegiados, como o Monte do Bom Jesus, Património Mundial da Humanidade.

O III Bombeiro de Elite envolveu 800 bombeiros oriundos de 136 corporações e de onze nacionalidades diferentes, que subiram os Escadórios do Bom Jesus do Monte, no que foi “uma fonte de inspiração para os atletas envolvidos, pela superação física que pretende apurar o bombeiro que faz aquele percurso de forma mais rápida, quer pelo convívio e a pausa espiritual, os quais subiram os 566 degraus dos Escadórios do Bom Jesus do Monte equipados com o equipamento completo de proteção individual”.

“A JC Group tem uma cultura de intervenção na área social e humanitária, assume uma responsabilidade social e ambiental, atenta ao impacto das alterações climatéricas”, como referiu fonte daquele universo empresarial sediado na cidade de Braga.

“A associação da JC Group a grandes eventos internacionais, insere‐se na ação de apoio aos eventos que constituam uma mais‐valia para Portugal, em especial para a região do Minho e o concelho de Braga, o berço do grupo empresarial liderado por José Correia”, de acordo com os responsáveis do mesmo universo empresarial, que se congratula com a recente elevado do Santuário a Património da Humanidade pela UNESCO, felicitando a Confraria do Bom Jesus d