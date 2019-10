Ricardo Teodósio e José Teixeira partiram para o Rali Vidreiro - Centro de Portugal com o objetivo de manter o comando do Campeonato de Portugal de Ralis, sendo que a prova na Marinha Grande é a penúltima ronda da temporada e todos os pontos são importantes na luta pelo título, segundo afirmou o popular piloto algarvio da Guia.

O asfalto da Marinha Grande recebeu já a oitava e penúltima prova do Campeonato de Portugal de Ralis, que é liderado por Ricardo Teodósio e o navegador José Teixeira, em que a dupla algarvia do Skoda Fabia R5 sabe que há vários candidatos à vitória no Rali Vidreiro - Centro de Portugal, mantendo, no entanto, o seu foco na luta pelos primeiros lugares.

“Depois de um percalço durante a semana, fizemos hoje a habitual preparação antes do Rali Vidreiro, correu tudo bem e encontrámos já as melhores afinações para as rápidas classificativas deste magnífico rali”, disse Ricardo Teodósio, destacando a propósito que “continuaremos a dar o nosso máximo na luta pelo nosso objetivo, rumo ao campeonato”.

Organizado pelo Clube Automóvel da Marinha Grande, o Rali Vidreiro - Centro de Portugal tem um total de oito classificativas de asfalto, divididas entre esta sexta-feira e sábado, perfazendo 118,04 quilómetros cronometrados.