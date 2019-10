O velório do fundador do CDS decorre esta sexta-feira à tarde, no Mosteiro dos Jerónimos. Diogo Freitas do Amaral morreu esta quinta-feira aos 78 anos. Recorde-se que Freitas do Amaral estava internado no Hospital da CUF em Cascais, desde meados de setembro, por causa de um cancro nos ossos.

O funeral do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros vai realizar-se este sábado, no cemitério da Guia, em Cascais, segundo uma fonte familiar, citada pela Lusa.