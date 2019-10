A cabeça de lista do Livre por Lisboa nas eleições legislativas, Joacine Katar Moreira, afirmou esta sexta-feira que é preciso "evitar que haja Bolsonaros" no Parlamento”, comparando o líder do Chega ao Presidente brasileiro.

"Bolsonaro é um exemplo muito semelhante ao do André Ventura aqui", declarou Joacine Katar Moreira, acrescentando que "são indivíduos completamente populistas, com uma ótica antidemocrática, mas são indivíduos que igualmente não têm programa para o país".

Já o líder do Chega disse, em declarações ao SOL, que “é curioso que alguém que não vê nenhuma falha em Nicolas Maduro ou que elogia alguns dos piores ditadores africanos, venha fazer comparações”.

“Antes eleger o Chega do que o Livre, que não é mais do que uma versão rasca do Bloco de Esquerda”, acrescencentou André Ventura.

Sobre o facto de ter sido comparado com o chefe de Estado do Brasil, o líder do Chega deixou um recado à candidata do Livre: “Sra. Joacine, antes eleger um Bolsonaro do que um das cegas adoradoras do presidente venezuelano”.