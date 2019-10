O derrame de uma substância perigosa num laboratório que, esta sexta-feira, obrigou à evacuação de um dos edifícios da Faculdade de Ciências de Lisboa, no Campo Grande, já está controlado.

De acordo com fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, citada pela agência Lusa, a "situação já está resolvida" e a substância foi “retirada” do local.

"Os bombeiros estão a criar estabilidade no ambiente para ser possível os funcionários voltarem ao trabalho", acrescentou a mesma fonte.

Recorde-se que fonte daquela faculdade, citada pela TSF, adiantou que o edifício foi evacuado depois de ser derramado cloreto de titânio numa sala.

Foram retiradas entre 25 a 30 pessoas do edifício.

O alerta foi dado pelas 12h00 e não há feridos a registar.