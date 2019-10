O despiste de um automóvel para a via contrária terá estado na origem da colisão rodoviária, com três feridos graves, ocorrida ao final da manhã desta sexta-feira, na Reta do Fojo, junto ao Hotel Meliá, em Braga.

As primeiras informações apontam para o despiste de um Fiat Punto cinzento que seguia no sentido da Póvoa de Lanhoso, para Braga, conduzido por uma jovem, que terá passado para a via contrária, batendo num Citroen C1 preto, onde seguia um casal de septuagenários.

Todos os três feridos tiveram que ser desencarcerados e estão em estado grave, na Sala de Emergência do Hospital Central de Braga, tendo sido socorridos no local pelos Bombeiros Sapadores de Braga, Bombeiros Voluntários de Braga e INEM, com uma ambulância de emergência médica, mais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM estacionada no Hospital de Braga.

O trânsito esteve a ser regulado pela PSP de Braga e a GNR do Sameiro, tendo sido o acidente de viação peritado pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito da GNR de Braga.