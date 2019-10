Um bebé nasceu, esta sexta-feira de madrugada, numa ambulância dos bombeiros de Esmoriz, na A29, quando era feito o transporte da mãe para o Centro Hospitalar Gaia/Espinho.

Através do Facebook, os Bombeiros de Esmoriz partilharam a história do nascimento do pequeno Dinis, que nasceu pelas 05h00 com ajuda dos bombeiros Luís Oliveira e Filipe Pereira.

A mãe e o bebé “estão bem” e foram transportados para o Hospital de Gaia com o apoio da equipa da VMER de Gaia.