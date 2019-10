Um jantar assinalará o trabalho desenvolvido por Ricardo Rio, enquanto presidente da Câmara Municipal de Braga, durante os últimos seis anos, que correspondem a mandato e meio, de um caminho que o autarca social-democrata se propõe realizar para doze anos.

Ricardo Rio está há seis anos no cargo de presidente do Município de Braga, através da coligação Juntos por Braga (PSD/CDS-PP/PPM), pelo que a sua base de apoio organizará um jantar de homenagem no próximo dia 11 de outubro, uma sexta-feira, no Altice Fórum Braga.

Segundo referiram os promotores da homenagem, “está em causa não só o concelho do passado, mas essencialmente o concelho e a cidade do presente e do futuro dão o mote a esta celebração que é dirigida, antes de mais, a todos os bracarenses”.

“Em outubro de 2013 o concelho de Braga iniciou um novo ciclo de desenvolvimento, que guindou Braga a patamares de excelência em diversas áreas da gestão municipal, nunca antes atingido, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida para todos os bracarenses”, acrescentaram os organizadores do jantar.

“Cumprindo escrupulosamente cada um dos seus compromissos assumidos para o tempo novo que Braga e os bracarenses vivem, todos os autarcas da coligação Juntos por Braga demonstraram as vantagens de uma gestão de proximidade, de concertação estratégica, de abertura à participação, de rigor e de transparência”, ainda segundo os promotores da homenagem.

“Na dinamização económica, na valorização da cultura e do património, na inovação social, como em tantas outras áreas, Braga é hoje um exemplo nacional e internacional, assim se justificando o reforço da confiança que Ricardo Rio e a coligação Juntos por Braga receberam em outubro de 2017”, referem os apoiantes do autarca social-democrata.

“A meio de um projeto político definido para Braga a doze anos, a coligação Juntos por Braga celebra, em jeito de balanço, o caminho percorrido, projetando o futuro que juntos, continuaremos a construir, na Câmara Municipal, Assembleia Municipal, Juntas e Assembleias de Freguesia, pelo que por tudo isto, este será um evento aberto a todos os bracarenses, independentemente da sua opção partidária ou filiação, porque para todos, construímos cada vez mais uma cidade e um concelho melhor”, concluem os mentores do jantar em redor de Ricardo Rio.