Segundo adianta o jornal “Cidade Hoje”, o despiste ocorreu na Rua do Gorgulhão, em Castelões, em Vila Nova de Famalicão.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão e a VMER do INEM de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Apesar dos esforços das equipas médica e dos bombeiros, já não foi possível reverter a situação de paragem cardiorrespiratória e o óbito foi declarado no local

A ocorrência foi registada pelo Posto Territorial da GNR de Vila Nova de Famalicão.