O primeiro-ministro também já reagiu à notícia do óbito do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Diogo Freitas do Amaral. António Costa lamentou a morte do fundador do CDS e adiantou que o Governo vai decretar luto nacional no dia do seu funeral.

"Acabou de falecer um dos fundadores do nosso regime democrático. À memória do professor Freitas do Amaral, ilustre académico e distinto Estadista, curvamo-nos em sua homenagem. Apresentamos à sua família, amigos e admiradores as nossas sentidas condolências", lê-se numa nota do gabinete de António Costa.

No mesmo comunicado, é referido o dia de luto nacional coincidente com a data do funeral, “o que será acertado nas próximas horas e de acordo com a indicação da sua família".



António Costa deixou ainda uma referência a título pessoal, e como seu antigo colega de Governo, visto que Freitas do Amaral tinha a tutela dos Negócios Estrangeiros quando o atual primeiro-ministro detinha a pasta da Administração Interna no Executivo socialista liderado por José Sócrates.

Costa recordou o muito que aprendeu "com o seu saber jurídico, a sua experiência e lucidez política e o seu elevado sentido de Estado e cultura democrática, que sempre praticou".