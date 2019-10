O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já manifestou publicamente o seu pesar pela morte de um “grande amigo pessoal de meio século”, classificando Freitas do Amaral, que morreu esta quinta-feira de manhã, como um dos pais da democracia portuguesa.

Relacionados Assunção Cristas faz minuto de silêncio por Freitas do Amaral em almoço de campanha Freitas do Amaral morre aos 78 anos

"O Presidente da República manifesta o seu mais fundo pesar pelo falecimento de Diogo Freitas do Amaral, um dos quatro Pais Fundadores do sistema político-partidário democrático em Portugal, como Presidente do Centro Democrático e Social", lê-se numa nota publicada na página da presidência da República.

“Portugal deve-lhe além desse contributo único, apenas partilhado em importância fundacional com Mário Soares, Francisco Sá Carneiro e Álvaro Cunhal – cada qual a seu modo – uma vida devotada à Educação, na Universidade, onde foi Mestre insigne – na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa como na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e em inúmeras outras Escolas onde lecionou como Professor Convidado –,mas, por igual na escrita, na palavra, nas múltiplas instituições em que exercitou a sua natural e tão admirada vocação pedagógica e o seu culto pela História Pátria”, acrescenta a nota.



"A Diogo Freitas do Amaral deve a Democracia portuguesa o ter conquistado para a direita um espaço de existência próprio no regime político nascente, apesar das suas tantas vezes afirmadas convicções centristas", refere o mesmo texto.



Marcelo Rebelo de Sousa sublinha ainda que perde “um grande amigo pessoal de meio século" e apresenta à família do antigo governante "a expressão de grande saudade, mas, sobretudo, da gratidão nacional para o que foi o papel histórico de ter sido aquele dos Pais Fundadores a integrar a direita conservadora portuguesa na Democracia constitucionalizada em 1976".