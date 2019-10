Assunção Cristas já reagiu à notícia da morte do fundador do partido a que agora preside, tendo sublinhado estar "grata" por todo o trabalho de Freitas do Amaral, em especial no início do CDS, feito muitas vezes "sob ameaça".

A líder partidária, num almoço de campanha eleitoral, fez um minuto de silêncio em homenagem ao homem que Marcelo Rebelo de Sousa chamou, recentemente, de "um dos pais da democracia".