O fundador do CDS morreu esta quinta-feira aos 78 anos. Recorde-se que Freitas do Amaral estava internado no Hospital da CUF em Cascais, desde meados de setembro, por causa de um cancro nos ossos.

A morte do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros foi confirmada pelo próprio CDS.

Freitas do Amaral fez parte de governos da Aliança Democrática (AD), entre 1979 e 1983, e depois com o PS, entre 2005 e 2006, após ter saído do CDS em 1992.

No final de junho deste ano, Freitas do Amaral lançou o seu terceiro livro de memórias políticas, intitulado “Mais 35 anos de democracia – um percurso singular”, que abrange o período entre 1982 e 2017, editado pela Bertrand. A esse propósito o SOL esteve à conversa com o professor catedrático.

