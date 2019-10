Assunção Cristas usou a sua página de Facebook para “agradecer as mensagens de solidariedade, apoio e preocupação” recebidas após ter sido empurrada durante uma ação de campanha, no Porto.

A líder do CDS escreveu uma publicação onde declara que a situação pela qual passou é “inaceitável”. Garante ainda que este tipo de situações não a vão “condicionar” – e quem acha isso, que se “desengane”. A deputada deixa ainda uma “palavra de carinho” ao “Luís, da Juventude Popular”, que também se viu “envolvido neste triste episódio, enquanto participava livremente numa iniciativa do partido”.

No post, a deputada lembra ainda que “conversa sempre com todos” – até com os que não apoiam as duas ideias e as propostas do seu partido. Assunção Cristas garante que continuará a defender as ideias em que acredita. “Sempre em liberdade”, lê-se no final.