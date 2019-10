Uma mulher de 93 anos foi morta, esta quinta-feira, pelo marido, de 89, em Raimonda, Paços de Ferreira.

Era habitual ouvir o casal de idosos discutir e, segundo o Correio da Manhã, existia já um histórico de violência doméstica.

A vítima foi atingida com dois tiros na cabeça, junto à igreja da freguesia por volta das 8h.

O marido foi detido pela GNR, perto do corpo e ainda com a arma na mão.

No local está a Polícia Judiciária do Porto a efetuar as devidas diligências para prosseguir com a investigação.