Historiador, diplomata, educador e personalidade conhecida do grande público pelos seus programas de televisão, José Hermano Saraiva nasceu em Leiria a 3 de outubro de 1919. Esta tarde, decorridos exatamente cem anos sobre essa data, a Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) dedica-lhe uma sessão evocativa, promovida pelas secções de “História” e “Luís de Camões”.Entre outros, a iniciativa vai contar com uma mensagem do Presidente da República e com o testemunho de um dos filhos, Rodrigo de Sá-Nogueira Saraiva.

O historiador, professor, advogado, deputado na Assembleia Nacional, ministro da Educação no tempo do Estado Novo e autor de uma vasta obra morreu aos 92 anos, em 2012, na sua casa de Palmela, local onde foi colecionando pequeninas partes da História que tantas vezes levou aos portugueses no pequeno ecrã. Reconhecido como um dos grandes comunicadores nacionais, deixou uma pegada bem calcada no mundo académico, quer como historiador e camonista, como também no meio televisivo, com centenas de episódios do programa Horizontes da Memória – uma série televisiva da sua autoria.

O académico e o homem A sessão evocativa inicia-se hoje pelas 15h00 na Sala Algarve da Sociedade de Geografia (na Rua das Portas de Santo Antão). Após a abertura será exibido um episódio de Horizontes da Memória IV – “A História Continua” – gravado na SGL, em 1997. Segue-se a intervenção de Maria Vitalina Leal de Matos, que, sob o título José Hermano Saraiva, camonista vai debruçar-se sobre os estudos que o historiador dedicou à obra de Luís de Camões. Já Maria do Rosário Themudo Barata vai falar sobre o percurso académico do homenageado no painel José Hermano Saraiva, historiador e Artur Anselmo, presidente da Academia das Ciências de Lisboa, irá recordar o seu contributo científico em José Hermano Saraiva na Academia das Ciências de Lisboa.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também vai participar na comemoração da efeméride através de uma mensagem gravada em vídeo. Antes do encerramento da sessão, Rodrigo de Sá-Nogueira Saraiva, um dos filhos do historiador, vai recordar o pai na sua vertente mais pessoal.

Nesta evocação, onde irá contextualizar o percurso familiar e as circunstâncias que levaram José Hermano Saraiva, depois de se ter formado em Ciências Histórico-Filosóficas, a licenciar-se também em Direito, Rodrigo Saraiva vai partilhar a sua visão de um homem “fraterno” e “idealista”. Deixamos um exemplo destas notas pessoais que entreabrem a porta da vida familiar: “O meu Pai trabalhava intensamente, mas não fechava, nunca, a porta do escritório. Adorava vê-lo escrever (tinha uma letra linda) e aproximava-me, silencioso, da porta. Até que o meu Pai me via, me chamava a si –”aqui está o meu secretário!”– me abraçava e continuava a escrever. Mas nunca, nunca, me rechaçou”.