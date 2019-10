O Benfica perdeu, esta quarta-feira, por 1-3, em São Petersburgo, frente ao Zenit, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Depois da derrota frente ao Leipzing, a equipa de Bruno Lage voltou a escorregar na Rússia. O pesadelo dos encarnados começava aos 22 minutos. Depois de um erro defensivo, Dzyuba aproveitou e inaugurou o marcador, fazendo o primeiro do Zenit.

Na segunda parte, aos 70 minutos, a vantagem dos russos aumentou, e tudo graças a Ruben Dias, que marcou na própria baliza.

Apenas oito minutos depois (78)’, Sardar Azmoun fez o terceiro do Zenit.

Aos 85 minutos, Raúl de Tomás ainda reduziu a vantagem do Benfica, mas o tempo que restava às águias acabou por não dar para mais.

No outro jogo do grupo G, o Lyon venceu o Leipzig por 2-0.Com este resultado, o Zenit comanda o grupo com quatro pontos, tantos como o Lyon, o RB Leipzig está em terceiro, com três pontos, e o Benfica continuar sem pontuar.