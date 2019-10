Depois de Pinto da Costa deixar uma indireta ao Benfica através da ‘Página do Presidente', na revista Dragões, o clube da Luz já respondeu e cita diretamente o nome do presidente do FC Porto e do diretor de futebol dos azuis e brancos.

“A equipa [de futebol] segue forte e confiante de que poderá alcançar os principais objetivos, indiferente às pressões daqueles que já se vão mexendo para tentar ganhar fora de campo", escreveu Pinto da Costa.

Através de uma nota publicada no site oficial, o Benfica enumerou algumas situações relacionada com arbitragem e o FC Porto.

“Da nossa parte, constatamos factos e erros de arbitragem e VAR reconhecidos pelos mais diversos analistas de forma pública e transparente. Ameaças e chantagens houve, sim, por parte do presidente do FC Porto para o árbitro Rui Costa, ao avisá-lo de que iria ‘tratar da tua saúde e do teu irmão’, ou do diretor do futebol desse mesmo clube para Tiago Antunes: ‘A tua carreira vai ser curta’. Tudo longe dos holofotes, tal como a invasão do centro de árbitros da Maia ou as conhecidas ameaças, a árbitros e suas famílias, do líder da sua claque. Mas ainda pensam que enganam alguém?”, questionaram.