A arruada do CDS-PP no Porto, esta quarta-feira, ficou marcada por momentos de tensão. Além de protestos contra o anterior Governo a que Assunção Cristas pertenceu, a líder do CDS sofreu ainda uma tentativa de agressão.

Segundo a agência Lusa, a tentativa de agressão ocorreu junto à rua de Santa Catarina. Depois de se aproximar de Assunção Cristas aos gritos, a mulher empurrou-a.

De acordo com a mesma agencia noticiosa, os membros da comitiva tentaram proteger a líder do partido e Fernando Barbosa, líder da distrital e candidato a deputado do partido pelo círculo do Porto, empurrou a mulher e afastou-a.

Aos jornalistas, a mulher admitiu que havia empurrado Cristas por não gostar dela.

“São uns ladrões, não se aproveita nada. Não gosto dela", declarou.

Assunção Cristas não se pronunciou sobre o incidente.