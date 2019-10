A Polícia Judiciária de Coimbra (PJ) anunciou, esta quarta-feira, a detenção de um homem de 39 anos, suspeito de crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores.

Foram apreendidos milhares de ficheiros que continham fotografias e vídeos de pornografia com menores. Foi também identificada a utilização de ferramentas informáticas para aceder à Dark Web, “presumivelmente para contactos e acesso a sítios onde expõem e se trocam ficheiros com este tipo de conteúdo”, referem as autoridades.

O homem é ainda acusado de aliciar uma criança, através da internet, “para se expor sexualmente, quer através da webcam, quer através de fotografias”. A PJ refere ainda que o suspeito conhecia a vítima, por terem sido vizinhos.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações periódicas junto das autoridades.