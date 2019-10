Fora da Europa. PSD domina há quase 20 anos

PSD. José Cesário

José Cesário foi eleito deputado em 1983 pelo distrito de Viseu e desde 2005 que é eleito pelo círculo Fora da Europa. Tem uma ligação forte às comunidades portuguesas. Foi secretário de Estado das Comunidades Portuguesas no Governo liderado por Durão Barroso, entre 2002 e 2004, e, mais tarde, no Governo de Passos Coelho, entre 2011 e 2015. É professor do 1.º ciclo do ensino básico e foi membro da direção do Sindicato de Professores da Zona Centro. É licenciado em Administração e Gestão Escolar. Os seus principais hobbies são “cozinhar, ver televisão e futebol nos tempos livres”. É sócio do Sporting.Nas últimas eleições legislativas, o PSD ficou à frente com 48,46%, o que corresponde a mais de sete mil votos. Nos últimos 20 anos, só o PSD elegeu deputados pelo círculo Fora da Europa.

PS. Augusto Santos Silva

Augusto Santos Silva foi uma das surpresas da lista do PS ao aparecer como cabeça-de--lista pelo círculo Fora da Europa. Nas últimas legislativas, o PS não conseguiu eleger nenhum deputado, com apenas 10,8% dos votos. Foi ultrapassado pelo PSD, mas também pelo Nós, Cidadãos!. Desde 1999 que o PS não elege nenhum deputado. Santos Silva é uma escolha arriscada, mas justificada pela proximidade que ganhou com as comunidades portuguesas, nos últimos quatro anos, como ministro dos Negócios Estrangeiros. Destaca-se por ser um dos políticos que mais tempo esteve no Governo. Já foi ministro em quatro áreas diferentes: ministro da Educação e da Cultura de António Guterres, ministro dos Assuntos Parlamentares e da Defesa Nacional com José Sócrates e ministro da Defesa Nacional no Governo liderado por António Costa. Ao todo, são quase 15 anos com responsabilidades governativas.

CDS. Gonçalo dos Santos

Gonçalo dos Santos mudou-se do PSD para o CDS. Foi uma figura importante do PSD/Madeira, nos tempos de Alberto João Jardim, e já foi deputado, entre 2002 e 2005, pelo círculo Fora da Europa. Aceitou o convite de Assunção Cristas com a consciência de que a tarefa não é fácil, mas tem a vantagem de conhecer bem as comunidades portuguesas ou não tivesse sido diretor do Centro das Comunidades Madeirenses durante cerca de 30 anos. Uma das suas principais bandeiras na campanha eleitoral é a criação de mais um círculo eleitoral para as comunidades portuguesas. O CDS nunca elegeu nenhum deputado pelo círculo Fora da Europa.

BE. João Branco

João Branco é encenador e vive, desde 1991, na cidade do Mindelo, em Cabo Verde. O candidato independente foi condecorado, no 10 de Junho, com o grau de Comendador da Ordem do Mérito. Foi o fundador do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português e do Festival Internacional de Teatro do Mindelo – Mindelact. De acordo com o perfil publicado pelo Bloco de Esquerda, João Branco “é licenciado em Gestão do Património e Organizações Culturais, tirou o mestrado de Artes Cénicas, especialidade Encenação, e doutorou-se em Artes, Comunicação e Cultura”. O Bloco de Esquerda foi a sexta força política mais votada nas últimas eleições legislativas, em 2015. Os bloquistas conseguiram 1,56%, o que corresponde a 229 votos.

CDU. Dulce Kurtenbach

Dulce Kurtenbach é a cabeça--de-lista do PCP pelo círculo Fora da Europa. É professora de Inglês aposentada e deu aulas de Inglês na Universidade de Zhoukou, região de Henan, na China, até 2018. Foi também assistente clínica no Hospital Conde de São Januário, em Macau, entre 1996 a 2000, e “desempenhou cargos de direção na área da Medicina Física e Reabilitação”, de acordo com a informação divulgada pelo PCP. Os comunistas foram a sétima força política mais votada nas últimas eleições legislativas com 1,46%, o que corresponde a 214 votos.

PAN. Catarina Ressurreição

Catarina Ressurreição começou a converter-se ao veganismo e à agricultura biológica há cerca de seis anos e criou recentemente o projeto Tambake, uma mercearia e oficina biológica em Cabo Verde. Um “espaço de venda, aprendizagem, degustação e promoção da agricultura biológica e da culinária vegana”. A candidata do PAN nasceu em Braga, estudou Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e, em 2004, partiu “à aventura” para a Cidade da Praia, de acordo com a informação disponibilizada pelo partido. Tem 40 anos e dois filhos. O PAN foi o quinto partido mais votado nas últimas eleições legislativas, à frente do Bloco de Esquerda, com 1,77%, o que corresponde a 260 votos.

Cabeças-de-lista dos partidos sem assento parlamentar

Aliança

Tiago Sousa Dias

Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP )

José Louçã

Chega

Paulo da Silva

Partido Democrático Republicano (PDR)

Fernando Albarran

Iniciativa liberal

Filipa Osório Pereira

Partido Nacional Renovador (PNR)

Jorge de Almeida

Juntos pelo Povo (JPP)

Joaquim Pinto Alves

Partido Popular Monárquico (PPM)

Christian Baums Hohn

Livre

Geiziely Fernandes

Partido Trabalhista Português (PTP)

Jacqueline Delonghi

MPT- Partido da Terra

Francisco Silva

Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP)

Maria Fernandes

Nós, Cidadãos!

Renato Epifânio

Reagir Incluir Reciclar (RIR)

Isabel Maria Cerqueira