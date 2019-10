O artista Banksy anunciou, esta terça-feira, a abertura de uma loja em Croydon, em Inglaterra. "Gross Domestic Product" (ou Produto Interno Bruto) é a loja que durante 15 dias vai ter as portas fechadas e as luzes sempre ligadas, serve de montra para a venda online de obras de arte. A ideia é leiloar as peças, que não vão ter o mesmo futuro do que o quadro “Girl with Balloon”, que foi destruído logo após ter sido comprado, há quase um ano.

O dinheiro das vendas irá servir para comprar um novo barco de resgate de imigrantes, “para substituir o confiscado pelas autoridades italianas”, afirma o artista, em comunicado. Banksy, cuja identidade é desconhecida, alerta, ironicamente, para o facto de os compradores poderem estar “a cometer um crime”.

Dentro da loja estão peças como o colete blindado com a bandeira do Reino Unido que o rapper Stormzy usou no festival de Glastonbury, um berço monotorizado por várias câmaras ou globos de discoteca feitos a partir de capacetes de polícias utilizados em manifestações.. As licitações começam com o valor mínimo de 10 libras, cerca de 11 euros.

A abertura da loja também é justificada pelo facto de uma empresa de cartões postais ter tentado ficar com a marca Banksy. “Estão a tentar conquistar a custódia do meu nome para vender produtos Banksy legalmente”, escreve, na nota à qual o jornal Guardian teve acesso. A iniciativa da loja foi uma ideia de Mark Stephens, o advogado, que defende que assim será mais difícil a apropriação da marca Banksy por terceiros.

Esta quinta-feira, dia 3 de outubro, a pintura “Devolved Parliament”, com chimpanzés no lugar dos deputados, no Parlamento inglês, vai ser leiloada na Sotheby’s com um preço estimado de até dois milhões de libras, cerca de 2,25 milhões de euros – se alcançados, será um recorde para o artista.