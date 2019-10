Pela primeira vez, foram encontrados microplásticos – partículas de plástico inferiores a 5 mm de comprimento – na cadeia alimentar de pinguins da Antártida. As conclusões são de um estudo realizado pela Universidade de Coimbra (UC), publicado esta quarta-feira na revista Scientific Reports, do Grupo Nature.

Ao analisar a dieta de pinguins gentoo Pygocelis papua em duas regiões da Antártida, os investigadores do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE), observaram que em 16 das 80 amostras recolhidos, havia microplásticos de vários tipos, formas e cores. Para a principal autora do estudo, Filipa Bessa, esta variedade poderá “indicar diferentes fontes de poluição, indicando uma difícil solução para este problema”. A investigadora afirma que “é alarmante que os microplásticos tenham chegado à Antártida”.

José Xavier, um dos autores do artigo, acrescenta que “este estudo vem na altura certa” sendo de grande importância “para desenvolver novas medidas para reduzir a poluição na Antártida, particularmente relacionada com plásticos", que na opinião do docente do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) pode também servir de "exemplo" para outras regiões do mundo.