A polémica sobre as assinaturas de deputados do PSD num pedido de fiscalização sucessiva conheceu esta terça-feira uma nova etapa. “O Tribunal Constitucional notificou os primeiros subscritores de cada grupo parlamentar (PSD e CDS) para diligenciarem no sentido de serem supridas as irregularidades relativas às assinaturas do pedido”, disse ao i fonte oficial do Palácio Ratton.

Alguns deputados do PSD queixaram-se de não terem sido contactados para assinar o pedido de fiscalização sucessiva relativo à legislação da Casa do Douro. Os seus nomes apareceram sem prévio consentimento, digitalizados, no pedido.

O CDS avançou com o pedido porque precisava das assinaturas do PSD.