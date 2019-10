PSD. Luís Leite Ramos

Luís Leite Ramos é professor universitário, tem 57 anos e repete o papel de cabeça-de-lista em 2019, um dos poucos repetentes no PSD nesse papel face a 2015. A experiência parlamentar começou em 2011, mas é na vida académica que tem feito carreira. No seu currículo pode ler-se que é professor associado com agregação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro desde 1999, nas áreas de planeamento e ordenamento do território (a sua maior especialidade). É licenciado em Engenharia Civil, mas tem um mestrado em Sociologia e um doutoramento em Ciências Sociais pela Universidade de Paris X. Considerado pelos seus pares como um homem discreto, mas seguro, destacou-se como presidente da segunda comissão de inquérito à Caixa, onde um dos momentos mais polémicos foi a audição ao empresário Joe Berardo. É casado, gosta de literatura e maratonas.

PS. Ascenso Simões

O candidato tem 56 anos, é gestor de profissão, e completa agora três legislaturas como parlamentar, sempre pelo círculo eleitoral de Vila Real. Licenciou-se em Ciências Empresariais e fez um mestrado em gestão. A vida política já vai longa com três secretarias de Estado: Administração Interna (2005/2007) com António Costa a ministro, Proteção Civil ((2007/2008) e Desenvolvimento Rural e das Florestas (2008/2009). Fora da política foi docente, consultor e até administrador da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, entre 2010 e 2015. Há quatro anos chegou a ser diretor de campanha eleitoral de Costa, mas demitiu-se nesse verão depois de uma polémica com imagens usadas em cartazes. E voltou à condição de simples militante do PS. Na legislatura que cessa ficou com o pelouro da Defesa. Na vida privada tem um hobby desde criança: coleciona lupas.

CDS. Patrique Alves

Patrique Alves tem 38 anos, é presidente da distrital do CDS em Vila Real. O seu percurso é sobretudo autárquico, sendo deputado municipal em Vila Real. Aliás, há dez anos concorreu à Câmara Municipal de Vila Real. O candidato nasceu em França, mas vive no distrito desde 1999, tendo origens familiares em Murça e Valpaços. O seu percurso académico estado ligado ao ambiente. Licenciou-se em Engenharia do Ambiente e está a terminar um mestrado em Gestão Pública pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A ligação ao CDS-PP começou bem cedo porque aos 14 anos inscreveu-se na Juventude Popular. E confessou ao i que é do CDS “desde que se lembra”.

BE. Mariana Falcato Simões

Mariana Falcato Simões tem 41 anos e foi a aposta do Bloco de Esquerda no círculo eleitoral de Vila Real. É natural de Lisboa, passou a adolescência em Tomar e reside em Vila Real desde 1997. Ou seja, fez o percurso inverso de muitos estudantes no ensino superior. Em vez de sair do interior para o litoral, fez o caminho inverso. Licenciou-se em Engenharia Agrícola pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas tem-se destacado sobretudo como ativista ligada ao movimento Mães d´Água. O movimento nasceu em 2014 e luta para que os partos na água possam ser realizados em hospitais públicos. O seu nome também está ligado à Rede 8 de Março ( movimento feminista), integrando o núcleo de Vila Real. Além disso, é fundadora da “Espontânea”- Associação Cultural e Recreativa e da “Lua de Alecrim” - Associação Cultural, Social e para o Desenvolvimento.

CDU. Manuel Cunha

O candidato da CDU é médico e tem 54 anos. A coligação não elegeu ninguém naquele círculo eleitoral, tanto em 2015 como em 2011, por isso, a tarefa do dirigente regional de Vila Real não é fácil. Mas há uma certeza: Manuel Cunha não é um estreante como candidato, nem como cabeça-de-lista. Para o efeito, concorreu inclusive em 2009 na mesma posição. Em 2005 tinha concorrido à Câmara de Chaves, concelho onde reside. A tentativa repetiu-se até 2017, num caso de clara persistência dos comunistas. Do seu currículo profissional destaca-se o facto de ser diretor do serviço de Hematologia do Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro. Além disso, integrou a direção da Sociedade Portuguesa de Hematologia. No plano partidário é membro da Direção da Organização Regional de Vila Real do PCP, deputado municipal em Chaves e delegado sindical.

PAN. José Castro

O partido Pessoas-Animais-Natureza decidiu apostar num professor de 54 anos que é coach pessoal e organizacional pelo círculo de Vila Real. O candidato nasceu em Sabroso de Aguiar, Vila Real, mas tem residência em Amarante, no distrito do Porto. José Castro não tem um percurso político ativo, mas há oito anos decidiu filiar-se pela primeira vez num partido e escolheu o PAN, cansado do rumo que o país seguia. É comissário político nacional do Pessoas-Animais-Natureza, casado e tem uma filha. A nível académico José Castro tem formação em Física e Química pela Universidade do Minho uma pós-graduação em Arte Terapia e Waking Dream Therapy, além de outra pós-graduação em Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. O candidato tem também certificação internacional em coaching. É macrobiótico e vegetariano.

Cabeças-de-Lista dos Partidos sem Assento Parlamentar

Aliança

Maria João Gaspar

Chega

José Manuel Pereira Dias

Livre

Teresa Rebelo

Iniciativa Liberal

Rui Gonçalves Paiva

Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP)

Miguel Carvalho

Nós, Cidadãos!

Orlando Leite Cruz

Partido Democrático Republicano (PDR)

Lígia Cruz

Partido Nacional Renovador (PNR)

Isabel Montalvão e Silva

Partido Trabalhista Português (PTP)

Daniela Carvalho

Partido Popular Monárquico (PPM)

Silvia Correia

Reagir Incluir Reciclar (RIR)

João Cabeço