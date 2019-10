Os Ornatos Violeta vão atuar no próximo dia 31, na inauguração da Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Este é o quinto concerto que a banda dá em celebração dos 20 anos do álbum “O Monstro Precisa de Amigos”.

Os bilhetes para o espetáculo, que terá um formato de 360.º, vão estar à venda a partir desta quinta-feira, 3 de outubro, e o intervalo de preços será entre os 25 e os 35 euros.

A digressão comemorativa passou pelos festivais NOS Alive, Marés Vivas, F, e Maré de Agosto.

Sabias que hoje é o Dia Mundial da Música? Para assinalarmos esta data da melhor maneira, anunciamos que Ornatos Violeta é a banda escolhida para o concerto de inauguração do Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no dia 31 de outubro! Bilhetes à venda a partir de 3 de outubro. — Super Bock Arena (@SBAPorto) October 1, 2019