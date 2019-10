A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCim) e a Área Metropolitana de Lisboa (AML) fecharam acordo para a criação de um passe único inter-regional, anunciaram, esta terça-feira, à agência Lusa fontes das duas entidades.

No entanto, a operacionalização do processo não está totalmente concluída, estando as duas entidades ainda em negociações. O custo do novo título, por exemplo, não ficou definido, assim como a data da sua entrada em vigor.

Paulo Simões, secretário da Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCim) lembrou que o novo passe único surge na sequência da recomendação da Assembleia da República, no sentido de dotar o Plano de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes (PARTT) de mais verbas para ligações inter-regionais.

“Chegámos a um entendimento político para se criar uma solução de redução tarifária paras as deslocações inter-regionais e a AML disponibilizou 200 mil euros para o efeito”, confirmou à agência Lusa Carlos Humberto, secretário da AML.