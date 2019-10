O piloto João Fonseca sagrou-se bicampeão nacional de montanha, conquista que “pode ter parecido fácil, mas assim não foi, porque superámos várias contrariedades esta época”.

A Rampa de Boticas foi o palco da consagração de João Fonseca como novo campeão nacional de montanha, repetindo o título alcançado em 2015.

O piloto da Covilhã venceu agora a sétima prova da temporada, mas não escondeu as dificuldades que teve de ultrapassar ao longo da época, como dificuldades orçamentais, só que com “sangue, suor e lágrimas”, muito apoiado pelos familiares e amigos, calcorreou palmo a palmo as íngremes serras portuguesas.

João Fonseca nem precisava de ganhar a Rampa de Boticas para ser campeão nacional, bastando-lhe apenas garantir um ponto na prova transmontana, a oitava e última da temporada. Contudo, o piloto que defende as cores do Sporting Clube da Covilhã levou o protótipo espanhol Silver Car EF10 a mais uma vitória, fechando com chave de ouro um ano em que garantiu mais um importante título para a sua carreira, onde não faltou o apoio do grupo de aficionados “Moinas da Rampa” e do presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Vítor Pereira, entre as muitas outras individualidades e entidades e empresas.

“Vínhamos para Boticas sem pretensões claras de chegar à vitória, porque a prioridade era terminar a prova e garantir um ponto para sermos campeões, nem sequer trouxemos pneus novos e fizemos os treinos sempre com muita cautela, mas tentei atacar um pouco mais nas subidas de prova e, felizmente, correu tudo bem”, afirmou João Fonseca no final.

“Pudemos festejar este título com mais uma vitória, a sétima da temporada, quem está de fora pode achar que foi fácil, mas ultrapassámos várias contrariedades esta época, só o facto de estar à partida em cada prova foi uma luta em termos financeiros”, revelou o novo bicampeão nacional, que recebeu o apoio de uma comitiva vinda da Covilhã, tendo provado que a verdade desportiva vem sempre ao de cima e o automobilismo é para todos.

“São estas pessoas que tornam o título ainda mais especial, obrigado à minha família, amigos, patrocinadores, ao Sporting Clube da Covilhã e ainda a todas as pessoas que em apoiaram dentro e fora das provas ao longo do ano”, disse João Fonseca, endereçando “uma palavra também para os meus adversários diretos, que estão cada vez mais competitivos e que valorizaram muito esta conquista”.

Em 2019 João Fonseca venceu as provas do CPM nas rampas da Penha, Falperra, Santa Marta, Serra da Estrela - Covilhã, Caramulo, Arrábida e Boticas, falhando apenas o triunfo em Murça, devido a um problema mecânico inultrapassável.