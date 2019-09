Uma menina, de dois anos, morreu depois de ser deixada no carro pela mãe durante cinco horas, na Califórnia, Estados Unidos, enquanto esta estava a beber com um amigo.

De acordo com o New York Post, que cita relatórios oficiais da investigação, June Love Augusto foi encontrada pela mãe inconsciente, no passado dia 22 de setembro.

A mulher deixou a criança sozinha no carro por volta das 23h30 e depois entrou noutro carro, num parque de estacionamento próximo, para beber com um amigo. Antes de deixar o veículo, a suspeita alega que ligou o aquecedor e colocou um cobertor sobre a filha para que esta não tivesse frio. Havia de regressar ao carro onde a criança estava apenas pelas cinco da manhã, encontrando-a já inconsciente.

“A camisola da menina estava com vómito, bem como o assento do carro. A pele estava a sair”, diz o relatório da polícia, que informa ainda que a mulher ainda colocou a filha num balde água fria para acalmar as queimaduras.

Depois de ligar para o número de emergência médica, June foi levada para o hospital local. Quando chegou ao estabelecimento hospitalar, a sua temperatura corporal era superior a 42 graus. No dia seguinte, a menina acabou por morrer.

Em 2013, a mulher, que agora foi detida, já havia perdido a guarda de outra criança por ser apanhada na posse de cocaína.