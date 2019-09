Um casal homossexual foi agredido por um grupo de quatro homens, este domingo, no Terreiro do Paço, em Lisboa.

De acordo com fonte da PSP, citada pela agência Lusa, a agressão homofóbica ocorreu pelas 19h40, com violência física a uma das vítimas, que foi assistida no local, mas recusou ser transportada para o hospital.

Segundo a mesma fonte, o casal apresentou queixa da agressão, que aconteceu depois de os suspeitos terem tentado vender produto estupefaciente.

A associação ILGA Portugal - Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual e Transgénero confirmou à mesma agência noticiosa ter recebido o relato do incidente por parte de uma das vítimas.

“Tanto quanto percebemos já deram seguimento aos passos que serão os naturais, que é acionar a polícia e as autoridades competentes, e agora é esperar que haja uma investigação adequada e imparcial para esta situação, mas tendo acontecido no Terreiro do Paço, onde inclusivamente está sempre presente a Polícia Municipal, que terá sido inclusivamente testemunha desta situação, não nos parece que haja aqui grandes questões a resolver", declarou à agência Lusa a coordenadora do Observatório da Discriminação da ILGA, Marta Ramos.

"São casos como este que vêm provar que, infelizmente, as pessoas LGBT continuam a ser vítimas de homofobia e transfobia que, inclusivamente, pode dar origem a situações graves como estas em que há agressão física e discurso de ódio, que foi a situação que nos foi relatada", acrescentou, referindo ainda que o local e hora onde a agressão aconteceu transmite um sentimento “quase” de impunidade.