A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal deteve um homem, de 55 anos, por tentar matar outro à facada num café em Alhos Vedros, concelho da Moita, acusando-o de lhe ter roubado a bicicleta.

Segundo o Jornal de Notícias, o crime ocorreu em julho e o homem, agora detido, ficou em prisão preventiva.

A vítima, da mesma idade do agressor, sofreu golpes na cara e tórax e correu risco de vida.

De acordo com o mesmo jornal, o suspeito e a vítima já haviam tido outros desentendimentos. Depois de ver a sua bicicleta furtada, o detido presumiu que o homem seria o autor do furto e no café que ambos frequentavam confrontou-o.

A vítima, que negou ser o autor do furto da bicicleta, acabou por ser esfaqueada.

Depois do crime, o suspeito fugiu e durante dois meses não foi encontrado pelas autoridades.

O homem está indiciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada.