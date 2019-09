Quatro pessoas foram detidas, este fim de semana, no aeroporto de Lisboa, após serem apanhadas a tentar viajar com documentos falsificados.

Três dos passageiros foram apanhados no controlo de um voo com destino a Dublin, na Irlanda. Dois deles tinham documentos falsificados, emitidos pela Hungria. O terceiro tinha um cartão de cidadão alheio, emitido por Itália.

O quarto passageiro foi detido no controlo de voo para Toronto, no Canadá, na posse de um passaporte com substituição da página biográfica, emitido pela Holanda.