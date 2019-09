PS. Tiago Brandão Rodrigues

É a segunda vez que Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, é cabeça-de-lista por Viana do Castelo. O candidato de 42 anos foi cientista na área da Oncologia em Cambridge e só em 2015 regressou a Portugal para disputar as legislativas pelo PS. Estava no Reino Unido há 16 anos. Nasceu em Paredes de Coura e estudou no secundário em Braga. É licenciado em Bioquímica pela Universidade de Coimbra onde também concluiu o doutoramento. Fez investigação em Dallas, onde estava quando ocorreu o ataque do 11 de setembro. Fez ainda investigação na área Biomédica em Madrid, em 2004, onde também vivia quando se deu o ataque terrorista em Atocha. Sobreviveu ainda a um rapto no Rio de Janeiro, a um furacão em Cuba e a um tufão em Macau. Filho de uma antiga professora e de um funcionário das Finanças. Tiago Brandão Rodrigues praticou andebol e karaté e foi adido da comitiva portuguesa aos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres.

PSD. Jorge Mendes

A escolha de Jorge Mendes para encabeçar a lista de candidatos por Viana do castelo não foi pacífica, tendo sido uma imposição da direção do partido. Nos últimos anos, o cabeça-de-lista por aquele distrito foi Carlos Abreu Amorim, que este ano ficou fora das listas de candidatos. Jorge Salgueiro Mendes era, desde 2009, presidente da Câmara de Valença. Tem 54 anos e nasceu na Sertã. Iniciou-se na vida política em 2001, quando foi eleito vereador pelo PSD na Câmara da segunda cidade do Alto Minho. Antes foi consultor na empresa Partex. É licenciado em Economia e Gestão Empresarial pela Nova e tem uma profissionalização em Ciências da Educação pela Universidade dos Açores e pelo Politécnico de Viana do castelo. Conta ainda com uma pós-graduação em Pedagogia e Educação de Adultos pela Universidade do Minho.

CDS. Anacoreta Correia

O deputado Filipe Anacoreta Correia é a escolha do CDS para encabeçar a lista de candidatos pelo distrito. É a primeira vez que o advogado lidera uma lista de candidatos sendo que chegou ao Parlamento em 2016 para substituir Paulo Portas, a convite da presidente do CDS. Antes disso, Anacoreta Correia tinha sido o principal rosto da oposição interna à liderança de Portas. Tem 47 anos, nasceu em Coimbra e cresceu no Porto onde tirou a licenciatura de Direito na Universidade Católica. Antes de concluir a licenciatura estudou, durante três anos, Filosofia e Teologia. Vive em Lisboa, mas tem raízes familiares minhotas, tendo casado em Ponte de Lima. Entre 2003 e 2005 foi adjunto da secretária de Estado Adjunta do Ministro da Economia, Dulce Franco. Antes disso foi assessor no gabinete do Ministro da Presidência, Nuno Morais Sarmento. Fora da política faz parte da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência.

CDU. Jorge Machado

Este ano, o deputado Jorge _Machado vai ser cabeça-de-lista pela CDU no distrito de Viana do Castelo, onde é difícil ao PCP eleger deputados. Desde 2005, na altura com 28 anos, que o parlamentar tem sido sempre eleito pelo círculo eleitoral do Porto, onde, nas últimas legislativas (2015) foi cabeça-de-lista. Jorge Machado tem 43 anos e nasceu na Alemanha. Vive desde a infância na Póvoa de Varzim, tendo sido várias vezes candidato pela CDU à câmara municipal poveira. É membro da concelhia de Póvoa de Varzim e faz parte da direção da organização regional do Porto do PCP. Entrou na JCP aos 16 anos. É licenciado em Direito pela Universidade Moderna do Porto e é um dos especialistas do partido em assuntos de Defesa.

PAN. Ricardo Arieira

O consultor político Ricardo Arieira é o cabeça-de-lista do Pessoas-Animais-Natureza pelo distrito de Viana do Castelo. É a primeira vez que Ricardo Arieira, de 36 anos, lidera uma lista de candidatos. O candidato nasceu em Monserrate e estudou no básico e secundário em Viana do Castelo. A licenciatura em Relações Internacionais foi concluída em Braga, na Universidade do Minho, tendo tirado mestrado em Políticas Europeias e Estudos de Governança no Colégio da Europa, em Bruges, Bélgica. De momento, frequenta o mestrado em Comunicação Política na Universidade de Alcalá, em Madrid. No último ano trabalhou como consultor em Bruxelas, assumindo funções como investigador de Políticas Europeias. De momento, presta serviços como consultor independente para empresas da Península Ibérica. Entrou para o PAN em 2016 e desde 2018 que é membro da distrital do partido.