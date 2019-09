Robert DeNiro voltou a mostrar o seu desagrado perante o Presidente dos Estados Unidos. O ator de 76 anos foi questionado, no programa matinal “Reliable Sources”, acerca dos apoiantes de Trump que o têm criticado, incluindo o canal Fox News. “Que se lixem”, foi a resposta do ator.

O vencedor de dois Óscares afirmou que Trump “é como um gangster” e que os Estados Unidos estão “numa situação terrível”, em que “este tipo anda, anda, e ninguém o trava”.

Antes de ser interrompido pelo jornalista da CNN, que lhe relembrou que era domingo de manhã, e de pedir desculpas pela linguagem, DeNiro voltou a repetir a intervenção, olhando para as câmaras. Pelo facto de o programa onde estava a a ser entrevistado ser transmitido num canal cabo, a linguagem usada não levou a processo do regulador Federal Communications Commission (FCC).

Ainda antes de Donald Trump ser eleito, o ator já tinha intervenções deste género, tendo, inclusive, dito que adorava dar um murro na cara a esse “idiota, esse desastre nacional, esse embaraço para o país”.

Esta não é a primeira vez que o ator tem, durante uma emissão em direto, uma atitude agressiva. Nos Tony Awards, em junho do ano passado, o ator foi aplaudido de pé depois de ter criticado Trump.

—@BrianStelter asks Robert De Niro about criticism he gets from Fox for speaking out against Trump.



"Fuck em," De Niro replies. "Fuck em."



Stelter reminds him, "This is cable, so it's not an FCC violation, but it is still a Sunday morning." pic.twitter.com/9IOo1VvXCM