Um homem de 69 anos foi encontrado morto dentro de um poço, esta segunda-feira, na freguesia de Pedrógão de São Pedro, concelho de Penamacor.

A descoberta foi feita após o alerta do irmão da vítima, dado por volta das 8h30 pelo irmão da vítima, que estranhou que o homem não tivesse regressado a casa, tendo ido à sua procura na propriedade agríciola.

Segundo as primeiras declarações das autoridades, citadas pela agência Lusa, tudo indica que tenha sido um acidente, a vítima terá caído no poço quando estava a tratar do sistema de rega.

No local estiveram 14 elementos e cinco viaturas, entre os Bombeiros de Penamacor e a GNR, segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.