O filme brasileiro Sócrates, de Alexandre Moratto, foi o vencedor da competição de longas-metragens do 23.º Queer Lisboa, que chegou no sábado ao fim no Cinema São Jorge, em Lisboa, de uma edição em que a cinematografia brasieleira foi uma das mais representadas.

Sócrates é um adolescente de 15 anos que, após a morte da sua mãe e votado ao isolamento por causa da sua sexualidade, se vê obrigado a sobreviver por si próprio, na zona de São Paulo.

O júri era composto pela realizadora Teresa Villaverde, a atriz Isabél Zuaa e Wieland Speck, realizador e programador que em 1987 criou o Teddy Award do Festival de Berlim.