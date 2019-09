A polícia de Hong Kon diz esperar por mais violência nas ruas na próxima terça-feira, dia do do septuagésimo aniversário da fundação da República Popular da China, depois de uma fim de semana onde as autoridades lançaram canhões de água e gás lacrimogéneo contra os manifestantes.

Tse Chung-chung, superintendente da polícia no ramo de relações públicas, disse em conferência de imprensa esta segunda-feira que "irá haver uma ataque muito sério e violento", segundo a Reuters.

Segundo a mesma agência noticiosa, este fim de semana as autoridades detiveram 157 pessoas, incluindo 67 estudantes, e foram lançadas pelos manifestantes cerca de 100 cocktails molotov, ferindo oito policiais.