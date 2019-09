Um grupo de traficantes portugueses, detidos em março do ano passado, foram agora condenados a penas efetivas entre os sete e os nove anos de prisão. Os quatro homens foram apanhados com mais de 300 quilos de cocaína, no valor de 15 milhões de euros.

O Tribunal de Santarém deu como provado que o carregamento que levou à detenção foi o segundo que o grupo introduziu em Portugal. Os quatro homens foram apanhados num armazém situado em Vale Dourado, próximo de Santarém. A cocaína, transportada através de carregamentos marítimos vindos da Venezuela, estava escondida em revestimentos de frigoríficos, arcas, congeladores e equipamento de frio.

O líder do grupo e o seu irmão, de Viseu, foram condenados a nove e oito anos de prisão, respetivamente. Os outros dois arguidos, também irmãos, mas nascidos no Funchal, foram condenados a oito e sete anos.

O segundo carregamento chegou a Portugal em 2017, quando os quatro homens praticaram o mesmo esquema, mas no edifício da antiga discoteca La Movida, no Montijo.