Um sismo com magnitude 2,3 na escala de Richter foi hoje sentido perto de Mourão, no distrito de Évora. Até ao momento, não foram registados feridos nem danos materias, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O epicentro do sismo foi localizado a cerca de 9 quilómetros norte-nordeste de Mourão, no distrito de Évora, de acordo com um comunicado do IPMA. O sismo foi sentido com intensidade máxima II (que na escala de Mercalli modificada significa muito fraca) na região de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora.