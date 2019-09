O português que estava a ser procurado na Suíça, suspeito de ter assassinado o seu filho de quatro anos, foi encontrado morto, avança a imprensa suíça.

Recorde-se que o corpo do menino foi encontrado numa barragem, na região de Genebra, depois de a mãe da criança alertar as autoridades, no passado dia 22 de setembro. O homem deveria ter levado a criança à ex-mulher, mas tal não chegou a acontecer.

Depois de terem iniciado as buscas, a polícia encontrou o carro do homem abandonado perto do rio Ródano, na barragem de Verbois, onde mais tarde foi descoberto o corpo da criança, na madrugada de domingo para segunda. Na altura, o homem começou a ser procurado pelas brigadas criminais.