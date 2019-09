O piloto internacional Ricardo Gomes sagrou-se vice-campeão nacional de montanha, no ano em que regressou a esta modalidade automobilística e apesar dos contratempos que foi sofrendo durante a temporada, como o despiste na Rampa PêQuêPê, na Arrábida.

Ricardo Gomes, conhecido pela sua ousadia nos percursos traiçoeiros do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2019, sempre com apoio do Grupo Acrescentar e Equipa Macominho Sport, sagrou-se este domingo um indiscutível vice-campeão de Turismos 1.

O versátil piloto, que o ano passado se distinguiu nas provas de velocidade, em Portugal e no estrangeiro, esteve sempre na luta pelo primeiro lugar e conseguiu, inclusive, um resultado histórico na Rampa Internacional da Falperra, subindo ao pódio do Campeonato da Europa FIA de Montanha de Grupo N, além de ter conquistado vitórias nos Turismos 1 nas rampas da Penha e da Serra da Estrela – Covilhã, sempre com o orçamento possível.

Contudo, um grande azar na Rampa PêQuêPê, na Serra da Arrábida, impossibilitou Ricardo Gomes de lutar pelo título até à última prova, mas ainda assim, o piloto minhoto faz um balanço positivo da sua temporada de regresso à Montanha.

“As rampas têm um caráter especial no panorama do automobilismo, por permitirem um contacto com os adeptos e uma visibilidade pública que muitas vezes os circuitos não têm e nesse sentido foi uma emoção muito grande para mim voltar ao campeonato e terminar este Campeonato conquistando o segundo lugar, que aceito com muita honra”, salientou.

“Penso que fomos sempre bastante competitivos ao longo de todo o campeonato nacional, inclusivamente com o Mitsubishi com que iniciámos o ano, antes da mudança para o Citroën DS3 R5, para lutarmos com armas iguais”, afirmou ainda Ricardo Gomes.

“Obviamente que o pódio europeu na Rampa da Falperra, a prova mais emblemática e importante de todo o campeonato, foi o momento alto da nossa temporada, mas também ganhámos os Turismos 1 na Penha e na Serra da Estrela, e além disso conseguimos um total de seis pódios nas sete provas que disputámos”, destacou.

“A exceção foi mesmo a Rampa da Arrábida, onde tivemos um despiste forte que acabou por condicionar a luta pelo título, são coisas do desporto automóvel, mas já começámos a trabalhar para 2020 e estou muito otimista quanto ao futuro, agradecendo ao Grupo Acrescentar e todos os parceiros do nosso projeto estão satisfeitos com a visibilidade e retorno que obtiveram este ano, porque é sempre uma das minhas prioridades absolutas”, disse Ricardo Gomes, que agraceceu o apoio recebido.

“Agradeço à minha família, que é o sempre meu grande suporte, à Acrescentar, a todos os parceiros do projeto, à equipa Macominho Sport e a todas as pessoas que me foram incentivando ao longo da época, nas provas e fora delas, pelo que Espero voltar ainda mais forte e competitivo na próxima época”, concluiu.