A primeira semana de campanha eleitoral acabou crispada com a acusação do processo de Tancos: António Costa considerou que a reação do seu principal adversário, Rui Rio, «atingiu a dignidade da campanha», depois de ter sido surpreendido pelo tom do líder do PSD.

De acordo com o semanário SOL, o líder socialista ficou particularmente contrariado por ver o seu nome associado à ideia de que teria alguma responsabilidade numa alegada encenação para envolver o nome do Presidente da República no caso de Tancos. E daí que o seu tom tenha sido ainda mais duro com o líder do PSD. Costa não quer atritos com Belém nem mais problemas com Tancos.

Leia aqui a notícia na íntegra